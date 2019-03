Il Rally delle Colline Metallifere diventa gara “nazionale”. Iscrizioni aperte

FOLLONICA – Grandi novità per l’edizione numero cinque del Rally delle Colline Metallifere e della Val di Cornia, in programma per il 13 e 14 aprile, con base ancora a Piombino.

L’organizzazione MaremmaCorse 2.0 annuncia il passaggio della gara come evento “nazionale”, quindi con presupposti di ulteriore crescita per questo evento con il quale, dalla sua nascita nel 2015, ha sempre cercato di coniugare lo sport con la promozione del territorio (nella foto di Giaconi, il podio assoluto 2018). Per il terzo anno la gara farà base a Piombino, dove è stata trovata ampia accoglienza sia dall’Amministrazione Comunale che anche dagli operatori economici, avendola appunto interpretata come ottimo veicolo per l’immagine della città e del suo hinterland e certamente come volano per l’indotto turistico-ricettivo.

Si partirà, dunque, e si arriverà, ancora in Corso Italia a Piombino, aspettando di nuovo il bagno di folla delle due precedenti edizioni, mentre sono in serbo altre interessanti novità per quanto riguarda la logistica ed il percorso, in ampia parte rivisto. Le verifiche saranno organizzate in Piazza Bovio a Piombino, con splendida vista mare, le “piesse” saranno ben nove, con l’introduzione di una “spettacolo” nelle adiacenze del porto di Piombino prevista per il sabato sera.

Presente la Prova Speciale “Monteverdi” che sarà proposta in una in versione inedita, la celebre “Sassetta”, sarà più lunga rispetto al passato e soprattutto in senso contrario rispetto al 2018. Inedita anche la prova di “Campiglia”, costeggiando il paese. Due prove saranno da ripetere tre volte, una da ripetere due volte più la prova spettacolo, per un totale di nove impegni cronometrati per 78,300 chilometri a fronte del totale del percorso che ne misura 322,300.

Il Parco Assistenza sarà allestito ancora alla Fiera di Venturina (come nel 2018), i riordini al “Canado Family Village”, novità anche in questo caso, nella sede della Staccioli a Venturina, ed a Suvereto.



Immancabile il memorial intitolato a Leonardo Tucci, il driver originario della bassa provincia livornese, prematuramente scomparso nel 2012, uno sportivo di alto livello e carisma, il cui ricordo è ancor oggi molto forte. Sarà la terza edizione del “memorial” a lui dedicato.

L’organizzazione ha previsto un’interessante convenzione per i pernottamenti presso il “Canado Family Village” a Donoratico, oltre che per la “Cena del Rallysta” il sabato sera.

I comuni coinvolti al fianco dell’organizzazione, oltre a Piombino, sono quelli dell’intera area della Val di Cornia: Campiglia Marittima, Monteverdi, Sassetta e Suvereto.

PROGRAMMA EVENTO

APERTURA ISCRIZIONI Venerdi 15 Marzo 2019

CHIUSURA ISCRIZIONI Venerdì 5 Aprile 2019

DISTRIBUZIONE ROAD BOOK

Enoteca la Barona – Suvereto

Giovedi 11 Aprile 2019 ore 19:00 – 20:00

Venerdi 12 Aprile 2019 ore 9:00 – 11:00

RICOGNIZIONI PERCORSO

Venerdi 12 Aprile 2019

PS da 2 a 9: ore 10:00 – 18:00

PS 1: ore 22:30 – 24:00

VERIFICHE SPORTIVE

Piombino – Ristorante La Rocchetta – P. Bovio

Sabato 13 Aprile 2019

ore 10:30 – 14:30

VERIFICHE TECNICHE

Piombino – Via Ferrer – Corso Italia

Sabato 13 Aprile 2019

ore 11:00 – 15:00

SHAKEDOWN

S.C. del Cafaggio

Sabato 13 Aprile 2019

ore 12:30 – 16:00

BRIEFING CONCORRENTI (obbligatorio)

Fiera di Venturina

Sala Congressi

Sabato 13 Aprile 2019 ore 17:00

PARTENZA PRIMO CONCORRENTE

Piombino – Corso Italia

Sabato 13 Aprile 2019 ore 19:01

ARRIVO PRIMO CONCORRENTE

Piombino – Corso Italia

Domenica 14 Aprile 2019 ore 17:18

PREMIAZIONI

Domenica 14 Aprile 2019 sul Palco di Arrivo

L’edizione del 2018 conobbe la vittoria dei sardi Gessa-Pusceddu, con una Renault Clio R3C, con lo scarto di soli due secondi sui locali Tucci-Micalizzi (Renault Clio S1600) e terzi i lucchesi Simonetti-Angilletta a 30″2, anche loro con una Renault Clio R3C.