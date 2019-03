Dottoressa con lode: Alessia festeggia la laurea magistrale

GROSSETO – Un importante traguardo per la grossetana Alessia Ascione.

Alessia ha infatti conseguito la laurea magistrale in lingua inglese “accounting and management” all’università di Siena, department of business and law school of economics and management, con la tesi: “From passive customers to active co-producers: the human dimension as a key resource for providing public services”.

Strepitoso il risultato, visto che la laurea è arrivata con la votazione di 110 e lode. La famiglia, i parenti e gli amici, orgogliosi del raggiungimento di questo importante traguardo, le augurano un futuro prosperoso e pieno di stimoli.

Alle loro felicitazioni si aggiungono anche quelle della nostra redazione.