Contributi regionali: «Il Comune resta di nuovo al palo come per il rifacimento delle mura»

ROCCALBEGNA – «Il Comune di Roccalbegna non si smentisce e ancora una volta non riesce ad accedere al finanziamento regionale per la riqualificazione delle infrastrutture dei propri centri, la cui graduatoria è stata pubblicata in questi giorni sul Burt» a dirlo il capogruppo dell’opposizione Pd, Giuseppe Conti.

«Un’importante occasione persa dal sindaco Galli – aggiunge Conti – per migliorare i servizi del proprio comune e fornire ai cittadini e turisti strutture di qualità e più sicure. Il bando era riservato proprio ai piccoli comuni sotto i 15 mila abitanti, e prevedeva un finanziamento di circa 20 mila euro per la riqualificazione di parchi, piazze, arredo urbano, segnaletica ed accessibilità».

«Un’ottima opportunità quindi – dice ancora il capogruppo – in particolar modo per quelle amministrazioni che si trovano in difficoltà per carenza di fondi. Molti i Comuni virtuosi dell’Amiata ad aver richiesto ed ottenuto il finanziamento, tranne Roccalbegna. Purtroppo, la ormai cronica carenza di idee che si tramuta in assenza di progetti di sviluppo per il territorio, è diventato il triste biglietto da visita di un Sindaco assente e totalmente disinteressato al futuro della propria comunità».

«Non mi sorprende quindi- conclude Conti – questa ennesima occasione persa, che si aggiunge al lungo elenco delle richieste di contributo non presentate o non andate a buon fine, come quella per il recupero delle antiche mura di Cana, ad esempio. Nulla di nuovo quindi sotto l’ombra della Rocca, se non la speranza che al nuovo Bando di prossima uscita per la concessione di contributi a sostegno del turismo ed il commercio, il Sindaco Galli questa volta partecipi.Sindaco invece di rimanere di nuovo al palo, questa volta batta un colpo ed inizi a preparare un progetto credibile, finanziabile e in grado di rivitalizzare il tessuto urbano delle frazioni ormai da troppo tempo abbandonate a se stesse».