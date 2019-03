Amministrative2019 Rifondazione ufficializza l’alleanza: «Sosteniamo Benini»

FOLLONICA – «L’Assemblea degli iscritti del Partito della Rifondazione Comunista di Follonica ha deciso di sostenere Andrea Benini» a farlo sapere una nota di Rifondazione.

«Il tema centrale – spiega Rifondazione – sono state le ultime amministrative a Follonica e come presentarsi in quell’occasione. Da mesi sta andando avanti un confronto politico con il sindaco uscente Andrea Benini e la sua Lista Civica. L’Assemblea ha deciso di proseguire quel percorso, cominciando adesso a scrivere un vero e proprio programma e una lista di cose da fare per rendere la nostra Follonica ancora più bella, più vivibile e più attenta ai bisogni dei lavoratori e dei settori sociali più deboli. Lavoreremo con Benini, la sua Lista Civica e tutte le altre forze politiche che vorranno dare una mano. All’interno della coalizione che formeremo è nostra intenzione dar vita ad una lista locale che ancori Follonica a Sinistra per Andrea Benini, unendo tutte quelle forze della sinistra che a livello nazionale continuano ad essere divise. La nostra idea è che Follonica possa essere da esempio per tutta la sinistra che troppo spesso si presenta elettoralmente divisa».

«Per questo – prosegue la nota – Rifondazione Comunista sta costruendo una lista della sinistra unita in questa tornata amministrativa. Vogliamo una lista che sia ben bilanciata, anche numericamente, tra iscritti ai partiti e singole personalità politiche indipendenti scelte tra i tanti che, pur riconoscendo negli ideali di uguaglianza e solidarietà della sinistra, non si riconoscono in nessun partito politico ben preciso. A tutti gli interessati diciamo di contattarci all’indirizzo rifondazionefollonica@gmail.com oppure sulla nostra pagina facebook “Prc Follonica”. Chiediamo aiuto a tutti anche per avanzare proposte programmatiche forti. Al momento, dal punto di vista del programma, sicuramente vogliamo sottolineare gli aspetti sui quali Andrea Benini può fare di più rispetto a quanto già fatto in passato. Ad esempio, chiediamo una maggiore collaborazione con la Direzione Provinciale del Lavoro per far emergere il lavoro nero e irregolare, ci piacerebbe fare qualcosa di più per l’emergenza abitativa, così come vogliamo stilare nei capitolati di appalto dei lavori pubblici regole chiare per impieghi buoni, sicuri e ben pagati».

«Infine – conclude Rifondazione – una piccola nota sulla recente notizia di un grossetano di “ultradestra” che proverà a candidarsi a sindaco nel nostro Golfo del Sole. Cosa dire? Semplicemente che a noi fa sempre piacere quando le destre si dividono e si presentano elettoralmente divise. Per quanto ci riguarda continuiamo a preparare, con serietà e impegno, un programma elettorale con il candidato sindaco Andrea Benini, la sua lista civica e le altre forze che aderire al progetto».