Rigoletto e La Traviata in scena a luglio alla Cava di Roselle: biglietti in vendita

ROSELLE – Giuseppe Verdi sarà il protagonista della nuova stagione dell’opera lirica a Grosseto. Gli appuntamenti sono già ufficiali e la prevendita dei biglietti è aperta: sabato 20 luglio andrà in scena il Rigoletto e domenica 28 luglio sarà la volta della Traviata, sempre alla Cava di Roselle.

E così, dopo i successi della Tosca del 2017 e del doppio appuntamento con Madama Butterfly e Il barbiere di Siviglia del 2019, il grande spettacolo dell’opera lirica torna a Grosseto con un’altra doppia rappresentazione da non perdere, co-organizzata – come le precedenti – dall’Orchestra sinfonica Città di Grosseto e da Fondazione Grosseto Cultura. E chi vuole godersi lo spettacolo può già assicurarsi il proprio posto in platea: è possibile infatti prenotare e acquistare i biglietti in prevendita per le opere alla Cava di Roselle chiamando il numero 333 5372994 (infoline Orchestra) oppure rivolgendosi alla sede di Fondazione Grosseto Cultura in via Bulgaria 21. Sono previsti due settori, intero e ridotto (destinato a chi è in possesso della tessera di socio dell’Orchestra sinfonica Città di Grosseto o della tessera di socio di Fondazione Grosseto Cultura).

«Nelle ultime due stagioni le opere liriche a Grosseto hanno sempre ottenuto grande successo – dice Antonio Di Cristofano, presidente dell’Orchestra sinfonica Città di Grosseto – e le premesse ci fanno ben sperare anche per quest’anno, visto che la richiesta dei biglietti è partita con molto anticipo. Per questo abbiamo deciso di aprire già da ora le prevendite dei tagliandi, con un sistema molto semplice: è sufficiente una telefonata all’Infoline dell’Orchestra oppure rivolgersi alla sede di Fondazione Grosseto Cultura in via Bulgaria. Naturalmente tra qualche settimana sarà possibile comprare i biglietti anche online o ai punti vendita autorizzati, ma intanto chi vuole prenotare il proprio posto può già farlo. E come ogni volta, sarà un grande spettacolo». Il Rigoletto e la Traviata sono due opere liriche celebri in tutto il mondo, tra le più conosciute del compositore italiano Giuseppe Verdi. A luglio andranno in scena a Grosseto.