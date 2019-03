La Gea vince nell’ultimo quarto, ko interno per gli Under 18 del Follonica Basket

FOLLONICA – Finisce con una sconfitta per 62-52 il derby fra gli Under 18 del Follonica Basket e i coetanei della Gea Grosseto nell’ultima gara della prima fase, con i giocatori del golfo autori di una buona gara e superati nell’ultimo quarto, non senza qualche decisione arbitrale discutibile.

Il primo quarto ha visto le difese prevalere sugli attacchi con molti errori al tiro e i primi 8’ vedevano le due squadre sul 7-7, poi negli ultimi 2’ gli ospiti trovavano 5 punti che gli permettevano di andare al primo riposo sul 12-7 a loro favore. Il secondo quarto vedevano un Follonica diverso che grazie ad un ottima circolazione di palla trovava buoni tiri che venivano realizzati con i grossetani comunque in partita e il punteggio di metà gara li vedeva ancora in vantaggio per 25-24.



Terzo quarto più spettacolare con entrambe le squadre che esprimevano un buon gioco con il Follonica che non capitalizzava a pieno le occasioni e questo consentiva ai grossetani di mantenere ancora il punticino di vantaggio a 10’ dal termine sul 44-43. Il Follonica nei primi minuti dell’ultimo parziale metteva la testa avanti più volte sul 45-44. 48-46 e 50-49, ma negli ultimi 5’ svariati infrazioni di passi degli ospiti non sanzionate e almeno tre falli chiaramente intenzionali venivano invece sanzionati come falli semplici e questo permetteva agli ospiti di trovarsi sul 50-56 a 2’ dal termine poi i tentativi di recuperare palla sempre fiscalmente sanzionato con i liberi e la difesa 2-3 ospite per rallentare il gioco finivano per fissare il punteggio sul 62-52 a favore degli ospiti.

Con questa gara termina la prima fase, adesso fra due settimane l’Under 18 ripartirà con la fase valida per la Coppa Toscana. La formazione del Follonica: Petri (c), Bartolozzi, Bianchi, Vichi, Rocchiccioli, Bagnoli, Ranieri, Contrino, Biagetti, Presenti. All. Vichi, Vice Pietrafesa.

Altri risultati: recupero Piombino-Grosseto 55-70, Grosseto-Fides Li 93-44, Pielle-Elba 81-33, Rosignano-Piombino 60-58,Argentario-Meloria 63-77.

Classifica: Meloria Li 32 punti, Pallacanestro Grosseto 30, Gea Grosseto 28, Argentario 26, Pielle Li 24, Rosignano 14, Piombino 12, Follonica 10, Elba 4, Fides Li 0.



Bella mattinata di sport quella disputata nella palestra A del Palagolfo domenica scorsa nel Torneo Provinciale Aquilotti tra Follonica e Argentario 2009.

Le due squadre hanno dato vita ad una gara equilibrata e divertente di fronte ad un numeroso pubblico di genitori, parenti ed amici che hanno vissuto la gara in totale armonia con lo spirito del gioco sostenendo calorosamente entrambe le squadre.

Il risultato del campo ha visto gli ospiti prevalere in 4 tempi su 6 e anche nel totale dei punti per 39-32. Parziali Follonica-Argentario 2-4, 8-5, 4-6, 6-10, 6-12, 6-2.

La formazione del Follonica: Capellupo, Maccianti, Scozio, Frullani, Iazzetta, Ciacci, Serravalle, Leone, Giovannelli, Latini, Iacometti, Istruttore, Giovani.

Prossimo impegno giovedì 7 marzo a Grosseto alle ore 16.30 contro le Gazzelle Gea alla palestra di Via Meda.