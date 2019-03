Incontro con il responsabile tecnico dell’Empoli Academy per gli studenti del Fossombroni

GROSSETO – Conoscere le realtà sportive, capirne i meccanismi, le opportunità lavorative e i valori positivi. E’ l’intento del Fossombroni che prosegue il percorso di incontri con gli specialisti del settore, cercando di fornire agli studenti dell’indirizzo sportivo, gli elementi necessari a comprendere e valutare le future possibilità di impiego.

Nella mattinata del 7 marzo, a partire dalle 11, il responsabile tecnico dell’Empoli Academy, Diego Rognini, incontrerà gli studenti dell’Istituto Commerciale Sportivo di Grosseto. L’incontro verterà sull’importanza e sulla responsabilità che una società professionistica ha nei confronti dei giovani, soprattutto nel trasmettere quei valori positivi tanto cari al mondo dello sport. Un appuntamento che certamente contribuirà a trasmettere ai ragazzi l’immagine di un calcio pulito, fatto d’impegno e lealtà.

L’incontro si svolgerà anche grazie alla collaborazione del Saurorispescia, società cittadina affiliata all’Empoli. Una giornata. quella di giovedì, in cui la priorità sarà quella di diffondere i valori e i principi fondamentali dello sport, il rispetto delle regole del calcio, oltre a raccontare i sacrifici, l’impegno agonistico, le emozioni, ma anche come si superano i momenti difficili per chi affronta lo sport in maniera professionistica.