Incidente sull’Aurelia: scontro tra due camion e un’auto. Un ferito in ospedale

ORBETELLO – Poco fa sull’Aurelia, all’altezza del ponte dell’Osa in direzione Grosseto, una persona è rimasta ferita nell’incidente in cui sono rimasti coinvolti un’automobile e due mezzi pesanti.

Sul posto sono intervenute due volanti della Polstrada e il 118. Il ferito, trasferito in ospedale, non sembra essere in gravi condizioni.