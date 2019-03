FOLLONICA – Incendio questa notte a Follonica dove intorno alle 04,25 i vigili del fuoco sono intervenuti per arrestare le fiamme in una lavanderia automatica che è stata completamente distrutta.

La squadra dei pompieri, a causa del denso fumo sprigionato dall’incendio, ha indossato gli autoprotettori per entrare nel locale e intervenire in sicurezza per spegnere il rogo. Nello stesso tempo per motivi di sicurezza sono stati avvertiti gli abitanti di quattro appartamenti che sono sopra la lavanderia e sono stati fatti uscire dalle loro abitazioni.

La squadra ha anche provveduto sempre per motivi di sicurezza a staccare tutte le utenze domestiche: luce e gas. Al termine dell’intervento le quattro famiglie sono potute rientrare nelle loro abitazioni. Sul posto oltre al personale medico del 118 anche i carabinieri. Non si conoscono per il momento le cause dell’incendio. Le indagini sono in corso. Non si esclude dunque nemmeno l’ipotesi dolosa.