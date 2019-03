Il Chimenti Livorno vince a Follonica, sesto ko di fila per l’Ottica Bracci

FOLLONICA – Sesta sconfitta di fila per la squadra di Promozione del Basket Follonica che subisce un pesante 49-70 casalingo per mano del Chimenti Livorno nell’ottava di ritorno della regular season.



Follonica intraprendente nei primi due quarti, bravo a tenere il passo dei livornesi con le due squadre andare negli spogliatoi sul punteggio di 33-30 a favore degli ospiti.

Tutt’altra musica nel terzo quarto, con i livornesi che senza strafare strapazzano un Follonica abulico per 26-9; a nulla è valso il time out di coach Vichi e i continui richiami con una squadra che non rispondeva più alle sollecitazioni. Ultimi 10’ di puro garbage time con gli ospiti in controllo che si portano a casa la gara per 70-49.

Solo tre gare a disposizione degli azzurri per evitare gli spareggi retrocessione ed andare invece ai play-off ma serve assolutamente che la squadra batta un colpo di orgoglio a partire dalla prossima gara ancora in casa lunedì 11 marzo alle ore 21.30.

La formazione del Follonica: Cerbai, Scorza, Nocciolini, Fedi, Conedera, Rocchiccioli, Bianchi, Maestrini, Moutawakkil, De Stefano, Francardi. All. Vichi.