Confesercenti a portata di click con il nuovo servizio Whatsapp

GROSSETO – Confesercenti sempre più social e vicina ai propri soci. Dopo che, nei mesi scorsi, è stata attivata la newsletter che, con cadenza settimanale, informa gli iscritti di tutte le novità più rilevanti per chi gestisce un’attività commerciale, arriva oggi il servizio Whatsapp “Confesercenti smart”.

«La scelta – afferma Mario Filabozzi – è stata fatta nell’ottica di una comunicazione più veloce e smart, abbiamo deciso di fare dei broadcast dedicati, per settori, in modo che a ciascun associato arrivi solo quello che interessa la sua attività e la sua categoria, senza notizie inutili e superflue e in maniera assolutamente non invasiva».

Il servizio non sostituisce ma si aggiunge a quelli già esistenti, come la pagina Facebook, già molto frequentata, o il sito internet. Resta poi sempre la possibilità, per chi vuole, di recarsi personalmente negli uffici per ogni tipo di esigenza.

Per chi, tra i soci Confesercenti, volesse iscriversi al servizio Whatsapp, basterà salvare sul proprio telefono il numero dedicato 324.5617201 e inviare un messaggio Whatsapp con scritto nome, cognome, e categoria di appartenenza.