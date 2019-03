Carte prepagate virtuali, il modo perfetto per fare acquisti in sicurezza.

Da qualche tempo a questa parte, quasi tutte le banche e associazioni di credito consentono di creare una carta prepagata virtuale utilizzabile ovunque ed ottima per le transazioni online.

Non molti però sanno esattamente come funzionano! Sono tante le domande sull’argomento: come si genera la carta? Quali sono i costi di gestione e mantenimento? Quali sono i vantaggi di una carta prepagata virtuale ?

Facendo shopping su internet abbiamo accesso a svariati e mezzi di pagamento: si possono utilizzare carte di credito e, per pagare con più sicurezza, si possono usare altre opzioni come un conto Paypal o, ancora meglio, le carte prepagate. In aggiunta a tutti questi metodi, c’è la possibilità di utilizzare anche delle carte prepagate virtuali.

Giustamente, molti di noi si preoccupano della sicurezza delle transazioni e questo ci porta a non fidarci del fare acquisti online direttamente con la carta di credito. Proprio per questo, una carta prepagata virtuale è la soluzione migliore e più sicura per fare shopping su internet senza pensieri.

Come funziona la carta prepagata virtuale.

La vostra carta virtuale non dovrà essere necessariamente collegata ad una carta fisica dandovi un ulteriore livello di sicurezza. Attivando una carta prepagata virtuale vi verranno dati un numero di 16 cifre (numero della carta), una data di scadenza e un CVV (codice di sicurezza), sulla falsariga di una carta di credito reale. Essendo una carta prepagata, se anche un hacker dovesse rubare i vostri dati, riuscirebbe ad accedere solamente ai soldi che avete depositato sulla carta virtuale, senza mai aver accesso al vostro conto corrente.

Due tipi di carta: usa e getta o di durata.

Un altro fattore che aumenta la sicurezza delle prepagate virtuali è il fatto di poterne scegliere la durata. Vi verranno date due opzioni:

Carta monouso (usa e getta) : una volta generata, la carta virtuale sarà valida per un solo pagamento e, una volta completato, i codici non saranno più validi. Dovrete quindi creare una nuova carta ogni volta che vorrete fare un acquisto. Questo è di gran lunga il metodo più sicuro per effettuare acquisti online. Di durata : al momento della creazione della carta, vi verrà chiesto quanti soldi trasferire su di essa e per quanto desiderate mantenerla attiva. Una volta raggiunta la data di scadenza, non sarà più valida e dovrete crearne un’altra.

Come generare una carta prepagata virtuale.

Generare una prepagata virtuale è facilissimo e non dovrete nemmeno uscire di casa. Tutto il processo viene completato online in pochi minuti.

La maggior parte delle banche vi consentirà di richiedere una carta prepagata virtuale attraverso il portale di home banking. Una volta effettuato il login, cercate la sezione “gestione carte” (o simili) e poi “generazione carta virtuale”. Seguite i comandi della procedura guidata e in pochi minuti avrete pronta la vostra nuova carta virtuale. Durante la creazione vi verrà chiesto di scegliere se desiderate una carta usa e getta o di durata e quanti soldi depositare.

Vantaggi della carta prepagata virtuale.

1. Come menzionato sopra, la carta virtuale viene emessa immediatamente tramite un processo semplice e veloce.

2. Gestione del vostro limite di spesa: essendo prepagata, potrete spendere solamente i soldi che avrete depositato in precedenza evitando di sforare il vostro budget e avere brutte sorprese.

3. I costi delle carte prepagate virtuali sono contenuti e molto più bassi di quelli di una normale carta di credito o prepagata.

Le carte prepagate virtuale sono un’ottima soluzione per i privati ma anche per le aziende che ne possono trarre vantaggi ancora maggiori.