Cade una bombola e perde gas: un operaio in ospedale

GROSSETO – Una bombola di gas argon, utilizzato per il sistema antincendio, è caduta questa mattina mentre veniva trasportata da un tecnico all’interno del palazzo delle Agenzia delle Entrate in via Roma a Grosseto.

Nella caduta la bombola ha perso gas, mentre l’uomo che la trasportava ha perso l’equilibrio ed è anche lui caduto sbattento la testa. Per questo è stato soccorso e trasferito dagli operatori del 118 all’ospedale Misericordia di Grosseto per accertamenti. Mentre sul posto per mettere in sicurezza la bombola che non è esplosa, ma ha solo perso del gas, sono intervenuti i vigili del fuoco di Grosseto.

Non si registrano danni a cose o persone