Apre il nuovo auditorium dell’ospedale: appuntamento a domani. Ecco che cosa c’è da sapere

GROSSETO – Si aprirà alla città domani 7 marzo l’auditorium dell’Ospedale Misericordia, un nuovo spazio dove la comunità e le associazioni potranno incontrarsi e condividere progetti e iniziative.

L’evento inizierà alle 15.30, con taglio del nastro e apertura del concerto del Liceo Musicale Luciano Bianciardi, diretto dalla professoressa Gloria Mazzi.

Nel frattempo, oltre agli ambulatori per la salute della donna, che erogheranno prestazioni gratuite per le persone che si sono prenotate, sarà possibile avere presso gli info point, notizie su percorsi di promozione ed educazione alla salute, sulla rete regionale Codice rosa, sull’Ospedale Bollini rosa, sugli ambulatori sulla salute e medicina di genere.

La Direzione ringrazia tutti i professionisti che si sono messi a disposizione per poter erogare le visite gratuite alle donne, in particolare le dottoresse Irene Baldi, Alessandra Di Sabatino, Clorinda Santacroce, Valentina Culicchi, Maria Elena Simone e Simone Benocci, oltre alla coordinatrice infermieristica Annarita Sacchetti, all’infermiera Barbara Gallorini e tutto il personale infermieristico. Un grazie sentito anche agli artisti Sabina Chiarello, Vittoria Vignoli, Patrizia Zuccherini e Monica Gorrieri che gentilmente esporranno le loro opere in linea con il tema dell’evento.

Si ringrazia infine la cooperativa Cerbera per aver adottato l’aiuola antistante l’auditorium con cui si da l’avvio al progetto “Adotta un’aiuola”.