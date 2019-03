2,5 milioni per i centri commerciali naturali: «Complimenti ai 13 Comuni scelti in Maremma»

GROSSETO – “Centri commerciali naturali, dalla Regione 275mila euro in provincia di Grosseto. Risorse importanti per i piccoli centri” questo il commento del capogruppo Pd in consiglio regionale, Leonardo Marras, allo stanziamento di risorse da parte della Regione per i centri commerciali naturali.

Sono 13 i Comuni della Provincia di Grosseto che, secondo la graduatoria dei progetti ammessi, riceveranno il finanziamento, pari circa a 20mila euro ciascuno, per investimenti di riqualificazione delle infrastrutture dei Centri commerciali naturali; due le associazioni maremmane nella graduatoria per progetti di promozione e animazione dei Ccn. Complessivamente, il contributo ammonta a 275mila euro.

“Complimenti ai Comuni grossetani che hanno dimostrato ancora una volta vitalità e voglia di investire nella riqualificazione dei centri per offrire a cittadini e turisti servizi e infrastrutture di qualità, moderne e sicure – commenta Leonardo Marras, capogruppo PD Regione Toscana –. Il bando era rivolto ai comuni sotto ai 15mila abitanti, il finanziamento riconosciuto è senza dubbio un contributo importante per i piccoli paesi che più di altri si trovano ad affrontare con difficoltà la carenza di risorse. Il nuovo bando per il piccolo commercio nelle aree intere citato ieri dall’assessore Ciuoffo è altrettanto importante, invito gli amministratori a partecipare”.

Nel dettaglio i contributi sono così suddivisi:

Comune di Arcidosso – segnaletica interattiva ccn, 19.966 euro

Comune di Massa Marittima – riqualificazione dell’accessibilità ccn, 19.987 euro

Comune di Roccastrada – riqualificazione piazza Gramsci, 19.922 euro

Comune di Castell’Azzara – riqualificazione parco giochi, 19.999 euro

Comune di Castiglione della Pescaia – riqualificazione decoro e arredo urbano ccn, 19.645 euro

Comune di Cinigiano – arredi per ccn comunali, 19.910 euro

Comune di Scansano – ‘sosta a Scansano’, 20.000 euro

Comune di Gavorrano – ‘facciamo un Centro’, 19.991 euro

Comune di Sorano – riqualificazione piazze Busatti e del Pretorio, 20.000 euro

Comune di Castel del Piano – micro riqualificazione ccn, 18.121 euro

Comune di Santa Fiora – riqualificazione ccn, 19.993 euro

Comune di Campagnatico – riqualificazione ccn, 20.000 euro

Comune di Seggiano – riqualificazione ccn loc. Pescina, 20.000 euro

Ccn Massa Marittima – promozione e animazione, 4.275 euro

Arcidosso in vetrina – Natale di luce, 12.718 euro