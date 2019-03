“Quale democrazia?” 1500 euro in palio per il concorso che Cisl dedica alle scuole

GROSSETO – Oltre 200 studenti coinvolti, più di 100 i ragazzi che hanno scelto di presentare il proprio lavoro in gruppo, 34 gli elaborati ricevuti e 15 i manifesti in gara: sono i numeri del concorso lanciato, a dicembre, dalla Cisl Pensionati di Grosseto, sul tema “Quale democrazia? Rappresentativa o diretta fra diritti costituzionali e condizionamenti economici”.

L’iniziativa pensata dalla federazione pensionati del sindacato grossetano si è rivolta alle classi quarte e quinte degli istituti superiori della provincia per stimolare il dibattito su un tema complesso, ma importante, e dare il via a un dialogo che possa mettere a confronto persone più anziane e nuove generazioni. “Siamo molto contenti, e in parte sorpresi, della grande partecipazione alla nostra iniziativa”, commenta Walter Meconcelli, della Fnp Cisl di Grosseto. “Anche se solo la metà degli studenti che hanno approfondito il tema con i loro insegnanti ha deciso poi di partecipare al concorso presentando un proprio lavoro, è molto importante che oltre 100 ragazzi abbiano dedicato tempo ed energie per sviluppare il loro pensiero attraverso scritti e immagini”.

“Abbiamo voluto lanciare questo concorso – aggiunge Meconcelli – perché il forte dualismo a cui assistiamo oggi tra democrazia diretta e rappresentativa provoca un indebolimento del sistema democratico che porta spesso i mercati a scegliere le politiche, superando il ruolo del Governo, dei partiti e della società. I giovani sono il futuro e questo è un modo, per il sindacato e per la società più in generale, per imparare a confrontarsi con le loro idee e aspettative”.

In palio tre borse di studio, dal valore complessivo di mille euro, per i primi tre elaborati testuali, e 500 euro complessivi per i primi tre manifesti, che saranno valutati da un comitato scientifico composto da esperti, espressione del mondo accademico e del tessuto culturale, professionale e sociale del territorio.

I vincitori saranno proclamati mercoledì 20 marzo, nel corso di un evento al polo universitario grossetano che vedrà la partecipazione di docenti universitari in diritto, economia e altri importanti personalità, oltre che i rappresenti della Cisl regionale e nazionale e i vertici nazionali di Confindustria.