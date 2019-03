Poste: «In Maremma ancora disservizi e disagi per i lavoratori. Pretendiamo risposte»

GROSSETO – «La riorganizzazione di Poste italiane Spa continua a provocare disservizi che ricadono inevitabilmente sui cittadini» a intervenire sull’argomento è Elisabetta Ripani, deputata di Forza Italia.

«In Maremma la popolazione segnala, ormai quasi quotidianamente – dice Ripani – problematiche relative a molte attività di cui la società si occupa: dalla consegna della posta in ritardo, al recapito delle missive a giorni alterni, a criticità relative al domicilio di raccomandate. E questi sono solo alcuni esempi di quello che sta accadendo negli ultimi anni nel Grossetano. Per non parlare dei disagi riscontrati nei piccoli centri urbani, paesi che rischiano di spopolarsi per la mancanza di servizi. Poste italiane continua a sostenere che tutto ciò faccia parte della normale riorganizzazione della struttura, in realtà non è così».

«E i problemi riguardano secondo noi anche i lavoratori – prosegue la deputata azzurra – la società chiarisca come impiega per esempio i portalettere che prima ogni giorno recapitavano le missive ai cittadini. La ricerca del profitto danneggia anche gli impiegati, almeno a quanto sappiamo. Perdipiù molti di loro sono precari, con contratti rinnovabili ogni 3 mesi, e sempre con l’incertezza di essere confermati. Vorremmo avere dalla società delle risposte certe che chiariscano qual è la strada che intende percorrere d’ora in avanti. I cittadini non possono ricevere bollette o inviti scaduti, non possono attendere giorni per recarsi alla sede più vicina di Poste per ritirare una raccomandata, che forse a casa non è mai stata recapitata».

«In un’epoca in cui le prestazioni dovrebbero essere veloci e alla portata di tutti – conclude Ripani – la società postale non riesce a organizzarsi per offrire un servizio ottimale alla popolazione. Vogliamo delle spiegazioni e soprattutto vogliamo che dai paesi più piccoli alle città maremmane non arrivino più lamentele da parte dei cittadini. Forza Italia è pronta a mettere in campo azioni a tutela dei cittadini».