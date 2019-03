Porta il Comune in tribunale e gli chiede 250 mila euro

ORBETELLO – Un ex dipendente del Comune di Orbetello ha fatto causa all’ente per oltre 250mila euro: il lavoratore sostiene di aver svolto attività dirigenziali senza avere né la qualifica, né, tantomeno, il compenso che spetta a un dirigente.

I fatti si riferiscono particolarmente al periodo che va dal 2011 al 2016, anno in cui poi il dipendente ha chiesto il trasferimento a Grosseto, usufruendo della mobilità tra enti. Nel ricorso, l’ex dipendente del Comune lagunare chiede che gli venga riconosciuto un indennizzo economico per le funzioni svolte e, secondo lui, non adeguatamente retribuite.

Il lavoratore si è quindi rivolto al giudice del lavoro di Grosseto aprendo una vertenza con il Comune di Orbetello. La prima udienza si terrà ad aprile.