GROSSETO – Una mamma con la figlioletta sono state investite questa mattina in via Giusti, mentre attraversavano la strada. La donna si trovava all’inizio della via, dopo il forno Galletti, all’altezza del piazzale di Barbanella, quando è avvenuto l’incidente.

Nella zona ci sono infatti alcune scuole elementari, materne e anche un asilo nido. Ad investire la donna, 30 anni, e la bambina di 8 anni, un’auto con targa straniera. Sul posto la Polizia municipale per i rilievi e per stabilire la dinamica dell’incidente. Le condizioni dei due pedoni non sono gravi.