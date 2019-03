L’Atletica Castiglionese cresce con un gruppo Uisp: ecco come iscriversi

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Con il 2019 la Asd Atletica Castiglionese Settore Fidal ha dato vita anche ad una squadra Uisp, che ad oggi conta già 50 iscritti tra agonisti. Già ricco il calendario del nuovo gruppo che correrà nel Circuito “Corri nella Maremma” e “Corri nella Tuscia” e organizzerà due tappe del Corri nella Maremma, la prima insieme all’Asd 4° Stormo, già andata in scena, e l’ultima tappa cioè la “Corsa di Babbo Natale”.

In più la semplice preparazione anche per sport diversi dall’atletica, 2-3 volte a settimana presso l’impianto Belli a Castiglione della Pescaia col professor Mario Fei (laureato in scienze motorie, specializzato in recupero infortunati e ricondizionamento atletico per dilettanti e professionisti e preparatore atletico di calcio anche in squadre di professionisti) ed il tecnico specialista dell’atletica leggera ed ex nazionale azzurra 800 m, Elisabetta Artuso.



Possibilità di tesseramento senza essere seguiti per la ASD Atletica Castiglionese anche a stagione iniziata, che darà la possibilità di poter fare attività fisica il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15.30 alle 18 e il martedì e giovedì pure in notturna dalle 15.30 alle 19.

Per tutte le informazioni e per entrare a far parte del team castiglionese sia come agonista che come semplice frequentatore che ha voglia di muoversi, scrivere a elisabettaartuso74@gmail.com o chiamare al numero 3475795971.