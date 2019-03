La Polverosa piega la leader Senzuno e sale in graduatoria, Massa Valpiana giganteggia

GROSSETO – C’è la Polverosa in copertina nel campionato Elite Uisp. Grande prova e vittoria prestigiosissima contro la capolista Senzuno, sconfitta 2-0 in un giorno da incorniciare. E’ un successo che permette alla Polverosa di volare in quinta posizione, con una partita da recuperare, in una posizione quindi di potenziale vantaggio in vista dei playoff. Brusco stop per i follonichesi, che restano a +2 sulla Torbiera bloccata dalla nebbia sul campo del Torniella. Ora i capalbiesi hanno due gare da recuperare, per una graduatoria davvero molto corta. Nella quale salgono con impeto il Gavorrano, bel blitz sul campo del Venturina, e la New Team Marsiliana, che vince senza giocare per la rinuncia della Disperata Scarlino (in settimana era arrivato anche il sonante 4-1 nel recupero con il Torniella).

In Eccellenza il Massa Valpiana riprende la sua marcia giganteggiando, 6-0 al Seggiano che pure rappresenta sempre un avversario spigoloso. Vince e resta secondo il Boccheggiano, 2-0 al Sant’Angelo, mentre il Montemerano crolla sotto i colpi del Ribolla. Menzione speciale per il Granducato del Sasso, che ottiene il primo successo stagionale liquidando l’Atletico Grosseto; bene il Chiusdino, di misura sul Magliano. Pareggio nel derby Campagnatico-Paganico.

Elite

Sedicesima giornata

Polverosa-Senzuno 2-0

Venturina-Gavorrano 1-3

Torniella-Torbiera sospesa per nebbia

New Team-Scarlino 3-0 per rinuncia

Riposa: Prata

Recupero

New Team-Torniella 4-1

Classifica

Damoka Senzuno 26 *

Torbiera 24 **

New Team Marsiliana 23

Pizzeria Ballerini Gavorrano 20

Polverosa 19 *

Disperata 19

Algida Benini Venturina 17

Torniella 17 **

Prata 11 *

Eccellenza

Diciassettesima giornata

Chiusdino-Magliano 2-1

Granducato-Atletico 2-0

Boccheggiano-Sant’Angelo 2-0

Massa Valpiana-Seggiano 6-0

Campagnatico-Paganico 1-1

Ribolla-Montemerano 4-0

Riposa: Alberese

Recupero

Seggiano-Alberese 2-4

Classifica

Massa Valpiana 38 *

Boccheggiano 32

Montemerano 28 *

Chiusdino 24 **

Paganico 24

Magliano 21

Seggiano 20

Alberese 19 **

Sant’Angelo 18 *

Ribolla 18

Campagnatico 16

Atletico Grosseto 14

Granducato del Sasso 4 *

*Una partita in meno

** Due partite in meno