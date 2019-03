La Fiorentina non fa sconti, sconfitti gli Under 17 dello Starfish Follonica

FOLLONICA – Fermi i campionati Under 19 maschili della Pallamano Follonica Starfish. Per tutti gli altri, grande agonismo come per gli Under 17, fermati in formazione rimaneggiata per 43-34 nella trasferta contro la Fiorentina. Buona la partenza degli azzurri e poi, a causa di alcuni errori in difesa, la fine del primo tempo vede i padroni di casa prendere il largo chiudendo in vantaggio 22/15.

Nel secondo tempo viola sempre in vantaggio e ospiti sottotono, fino al 43-34 finale. Da notare la buona prestazione del portiere Berardi che ha contenuto il divario effettuando delle ottime parate su conclusioni ormai sicure. Fra i più piccoli, che sono scesi in campo per ricoprire i vuoti lasciati dai più grandi ammalati od infortunati, Alberati si mette in evidenza riuscendo a segnare due gol assolutamente gratificanti.

Amara anche la trasferta delle ragazze della Under 19 femminile al Mugello, battute 23-21. Flagellata da infortuni ed assenze, la compagine maremmana si presenta con il numero minimo di 8 giocatrici al referto di cui una infortunata che, ovviamente non ha potuto dare il suo apporto in campo. Poca convinzione nel gioco delle azzurre, brave però a mantenere minimo il passivo sulle avversarie, che prevalgono di misura.

Va al Grosseto il derby Under 15 femminile, con le ragazze della Starfish che cedono 23-16. Primo tempo equilibrato e sul finale a favore del Follonica per 10 a 9. Le due sfidanti continuano ad equivalersi nella seconda frazione, finché le biancorosse prendono le distanze dimostrando maggiore convinzione, complice un calo delle atlete del Golfo.