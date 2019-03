Gavorrano, Pianese e Prato leader nel girone di ritorno. Tutti i numeri dei rossoblù

BAGNO DI GAVORRANO – Il campionato di serie D si concede un turno di riposo, per consentire alla rappresentativa di categoria, guidata da Tiziano De Patre, di prepararsi al Torneo di Viareggio. Nella selezione, inserita in un girone che comprende anche Cina Under 19, Spal e Salernitana c’è anche, per la prima volta del più importante torneo giovanile, un portacolori del Gavorrano, il difensore orbetellano Davide Ferrante, fresco vincitore del trofeo Caput Mundi.



Una soddisfazione che va a completare il bel momento della squadra di Marco Cacitti, che battendo la Sangiovannese si gode un importante primato. Il Gavorrano, insieme alla capolista Pianese, e al Prato, è la squadra che ha messo insieme più punti nel girone di ritorno: 23, frutto di sette vittorie di cui cinque davanti al pubblico amico del Malservisi-Matteini e due pareggi in undici giornate. I maremmani hanno collezionato nove punti in più delle prime undici gare della stagione: il successo di San Giovanni ha permesso di salire a quota 14.

Dal 6 gennaio al 3 febbraio Conti e compagni hanno migliorato quattro posizioni, passando dal dodicesimo all’ottavo posto, riducendo da 16 a 7 i punti dalla prima in classifica. Dopo 19 giornate al comando c’era il Ghivizzano (solo 12 punti nel ritorno) che alla vigilia del match con il Gavorrano del 23 dicembre scorso aveva addirittura un vantaggio di 19 lunghezze sui ragazzi di Marco Cacitti, che hanno chiuso l’andata a 24 punti. Un bel salto di qualità per una formazione che ha adesso otto partite – quattro in casa e quattro in trasferta – per migliorare ulteriormente il suo rendimento.



Battendo la Sangiovannese con il settimo gol stagionale di Alberto Gomes senza subire reti, il Gavorrano si conferma la terza difesa del girone con 23 reti subite (la Pianese è a 17, il Ponsacco a 21), delle quali appena tre nelle ultime dieci uscite. La porta difesa da Daniel Salvalaggio è rimasta involata complessivamente per 14 gare. Con la sesta vittoria casalinga nelle ultime sette disputate (unico stop contro il Tuttocuoio) il Gavorrano ha messo insieme in casa 28 punti. Prossimo impegno domenica 17 marzo sul campo del Bastia Umbra.