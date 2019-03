Concorso regionale per giovani musicisti: i vincitori scelti in Maremma. Ecco chi sono

GROSSETO – Grande musica sabato 2 marzo presso l’Hotel Granduca, dove si sono svolte le selezioni del 5° Concorso Regionale Musicale riservato ai giovani musicisti toscani dai 15 ai 24 anni, organizzato dal Distretto 108 LA e il Lions Club Grosseto Aldobrandeschi con la collaborazione dell’Hotel Granduca.

Pianoforte, strumenti ad arco e a fiato, a corda sono stati il terreno su cui si sono misurati i giovani artisti residenti sul territorio della Regione Toscana, animati dal desiderio di crescere musicalmente facendo un’esperienza concreta di palcoscenico e mettendosi alla prova con entusiasmo e passione.

Sempre all’Hotel Granduca, nell’ambito della stagione musicale La Voce di ogni Strumento, la rassegna diretta da Gloria Mazzi e organizzata con il patrocinio e la collaborazione del Ministero della Difesa, la Provincia di Grosseto, il Comune di Grosseto, la Proloco di Grosseto, il Savoia Cavalleria, il Centro Militare Veterinario, il 4°Stormo Caccia Intercettori, il Lions Club Grosseto Aldobrandeschi, il Pasfa, Soroptimist, AscomConfConfcommercio, la Camera di Commercio Maremma e Tirreno, la Fondazione Grosseto Cultura e Agimus, sabato 2 marzo alle 19 si è tenuto il concerto dei vincitori di ciascuna delle categorie in concorso.

I vincitori della 5° edizione:

Cat. 1 sez. corde Pavel Casamenti 1° premio 96/100; Cat. 2 sez. corde Francesco De Luca 1° premio 96/100; Cat. 2 sez. pianoforte Simone Librale 1° premio 96/100; Cat. 1 sez. pianoforte Danis Pagani 1° premio 96/100; Cat. 2 sez. archi Leonardo Ricci 1° premio 96/100; Cat. 1 sez. archi Arianna Argentieri 1° premio 97/100; Cat. 1 sez. fiati

Larissa Ponzuoli 1° premio 96/100; ex-aequo: Cat. 2 sez. fiati Andrea Pasquini 1° premio assoluto del concorso 98/100 vincitore della targa in ricordo del M Palmiero Giannetti e Antonino D’eliseo 1° premio assoluto del concorso 98/100;

«Il concorso – spiegano gli organizzatori – mira a incentivare lo studio della musica da parte dei giovani, valorizzarne le eccellenze e ricordare il Maestro Palmiero Giannetti, musicista e didatta e figura di rilievo del mondo lionistico. La selezione è stata effettuata da una Commissione competente ed estremamente attenta formata da musicisti quali: George Georgescu, violoncellista, primo violoncello del Maggio Musicale Fiorentino, Stefano Guidi, cornista e Direttore dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “P. Mascagni” di Livorno, Sergio De Simone, pianista, docente e capo dipartimento Trinity Laban Conservatoire, Marco Del Greco chitarrista e docente presso l’I.S.S.M. “R. Franci” di Siena, Francesca Piccioni, violista e docente di violino presso la Fondazione Scuola di musica di Fiesole, Gloria Mazzi, direttore artistico Lions, pianista, docente di pianoforte presso il Liceo Musicale “Bianciardi” di Grosseto. L’augurio rivolto a questi giovani musicisti dalle autorità presenti alla premiazione, Claudio Pacella, presidente del Consiglio Comunale, e Daniele Greco, Governatore del Distretto 108LA, nonché da tutti i membri della Commissione, è che questa esperienza di alto valore formativo sia di buon auspicio per le loro future carriere artistiche».

I vincitori assoluti del concorso riceveranno due borse di studio e un concerto premio ciascuno, nella stagione musicale Agimus 2019 di Grosseto.

Il prossimo appuntamento con La Voce di ogni Strumento sarà il 24 marzo al Teatro Moderno con il concerto dei King’s Singers. I biglietti per l’unica data italiana dell’ensemble vocale sono già in prevendita online a questo link: https://lavocediognistrumento.it/kingssingers/

Per info: 339 – 7960148 e-mail: lavocediognistrumento@gmail.com