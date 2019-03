Cadono le big Il Veliero e Napoli Maremma, i Veterani Sportivi ne approfittano

GROSSETO – La tredicesima giornata del campionato di calcio a 7 over 35 Csen porta una serie di sorprese. Cadono le big, ad esclusione dei Veterani Sportivi, che si prendono la testa della classifica. La ex capolista, il Ristorante Il Veliero, perde 1-0 a sorpresa contro il Finanzia e Friends.

A decidere un match spigoloso ed equilibrato è stato un gol di Rossi. Vittoria roboante, e con il primato annesso, per i Veterani Sportivi che hanno superato 7-2 La Stecca. Spampani (tripletta) e Savelli (doppietta) sono apparsi immarcabili per La Stecca che in classifica. Ko inatteso anche per il Napoli Maremma battuto 3-2 dalla Panetteria Maremma grazie ai centri di Cinelli, Ferrara e Moscatelli. Torna a vincere il Bar Porta Vecchia che, grazie al poker di Hasnaoui, stende 5-3 il Panificio Arzilli.

La classifica: Veterani Sportivi 26, Ristorante Il Veliero 25, Napoli Maremma 22, La Stecca 20, Finanzia e Friends 18, Bar Porta Vecchia 16, Panetteria Maremma 16, Panificio Arzilli 4.

La classifica marcatori: 16 Savelli (Veterani Sportivi), 15 reti Battistini (La Stecca), 14 D’Andrea (Napoli Maremma), Spampani (Veterani), 13 Wongher (Rist. Il Veliero).

1-0

FINANZIA E FRIENDS: Marzocchi, Orusei, Somma, Scipioni, Rossi, Rosi, Ottobrino, Acerra.

RISTORANTE IL VELIERO: Podestà G., Monaci, Cappelloni, Bonucci, Wongher, Bruni, Podestà R., Baggiani.

Marcatori: Rossi.

5-3

BAR PORTA VECCHIA: Tullo, Salvafondi, Silvestre, Zerbini S., Bagnoli, Becchi, Ferro, Argiolas, Hasnaoui.

PANIFICIO ARZILLI: Di Lorenzo, Condomiti, Ricci, Luci, Parricchi, Notaro, Bruni, Narducci, Lozzi.

Marcatori: 4 Hasnaoui, Bagnoli; 2 Notaro, Narducci.

2-3

NAPOLI MAREMMA: Canu, Martorelli, D’Andrea, Cantagallo, Basilicata, Manzo, Lopez, Casolaro.

PANETTERIA MAREMMA: Allegro, Ferrara, Seggiani, Giochi, Moscatelli, Cinelli, Cipriani, Bartoli.

Marcatori: 2 Cantagallo; Cinelli, Moscatelli, Ferrara.

2-7

LA STECCA: Ottaviani, Fantozzi, Battistini, Simi, Borscia, Falciani, Sacchini, Biagetti.

VETERANI: Chiofalo, Spampani, Savelli, Nardi, Angeli, Penco, Lorenzetti, Valente.

Marcatori: Sacchini; Battistini; 3 Spampani, 2 Savelli, Penco, Valente.