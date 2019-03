Cade dalla pianta che sta tagliando: soccorso da alcuni passanti

MANCIANO – Stava potando una pianta in un terreno di sua proprietà quando è caduto dalla scala appoggiata all’albero che stava tagliando. Sono stati alcuni passanti a soccorrere l’uomo, 80 anni, di Manciano. Lo hanno caricato in auto e trasportato presso il punto di primo soccorso di Manciano, dove gli operatori del 118 hanno estratto, non senza fatica, l’uomo dolorante e ferito dalla vettura. L’uomo, in gravi condizioni, è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Misericordia di Grosseto.