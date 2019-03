Bambina investita mentre attraversa la strada: trasferita in ospedale

ISTIA D’OMBRONE – Una bambina di 8 anni è stata trasferita in ospedale con un trauma toracico e un trauma cranico dopo che è rimasta coinvolta in un incidente avvenuto alle 15.48 a Istia d’Ombrone. La bambina è stata investita da un’auto mentre stava attraversando la strada. La piccola è stata trasferita in ospedale. Sul posto la Polizia municipale per i rilievi.