25 anni di concerti: i Negrita festeggiano con un grande spettacolo a Orbetello

ORBETELLO – Saranno i Negrita quest’anno ad aprire il festival delle Crociere di Orbetello il 6 agosto. La nota rock band festeggerà insieme al pubblico lagunare il suo 25 anno di attività.

«Per celebrare nel migliore dei modi i loro 25 anni di rock ‘n’ roll e dopo la partecipazione al 69esimo Festival di Sanremo – fanno sapere gli organizzatori – i Negrita tornano in tour in tutta Italia con una serie di concerti nei maggiori teatri italiani e in luoghi di particolare fascino e importanza storica, come la laguna di Orbetello»

I Negrita arriveranno sul palco delle Crociere con il tour italiano “La Teatrale Plus”: «Non sappiamo bene perché – dicono i musicisti – ma più diventiamo grandi e meno abbiamo voglia di stare a casa. Vogliamo festeggiare tutto l’anno insieme a voi».

«Durante il concerto – dicono ancora i promotori dell’iniziativa – il gruppo alternerà brani acustici ed elettrici, in un mix in grado di descrivere al meglio la loro anima»

Il Festival delle Crociere torna, perciò, in grande stile: «Sarà un grande Festival 2019 – sottolinea il sindaco di Orbetello – con importantissimi nomi come nel 2017 e 2018».

Concerto di apertura Festival Le Crociere 2019 martedì 6 agosto ore 21.30.

Biglietti in pre-vendita su TicketOne https://goo.gl/5bhGYb

Costi: da €25 a €35 (+ d.p.).