Unicoop Tirreno incontra i soci: doppio appuntamento, ad Albinia e Follonica

GROSSETO – Proseguono gli incontri con i soci di Unicoop Tirreno.

Per i soci Coop della Sezione soci Costa d’Argento appuntamento martedì 5 marzo (ore 16.30, Sala parrocchiale Santa Maria delle Grazie – via Maremmana 6, Albinia) per parlare del 2019 di Unicoop Tirreno con la presentazione delle previsioni di bilancio e delle azioni della Cooperativa in materia di convenienza e qualità, sviluppo e ristrutturazioni, legami economici e sociali col territorio, solidarietà, difesa dell’ambiente, iniziative sociali e culturali.

Per i soci Coop della Sezione soci Follonica Castiglione della Pescaia appuntamento mercoledì 6 marzo (ore 16, Centro Sociale Auser Tre Saggi – piazza 1 Maggio, Follonica) per parlare del 2019 di Unicoop Tirreno con la presentazione delle previsioni di bilancio e delle azioni della Cooperativa in materia di convenienza e qualità, sviluppo e ristrutturazioni, legami economici e sociali col territorio, solidarietà, difesa dell’ambiente, iniziative sociali e culturali.

All’ordine del giorno anche gli adempimenti relativi al rinnovo dei Comitati Direttivi delle Sezioni soci Lazio Sud, Campania e Castelli Romani. I soci presenti riceveranno un buono omaggio per il ritiro di due prodotti a marchio Coop.