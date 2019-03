Tre medaglie e tanta soddisfazione per le pattinatrici del Costa d’Argento

MONTE ARGENTARIO – Ritorna a casa con soddisfazioni e tre metalli preziosi l’Asd pattinaggio artistico Costa d’Argento dopo i campionati provinciali FISR.

Nella categoria Allievi regionali, un oro e un bronzo rispettivamente con Vanessa Lucignani e Ginevra Sciullo, mentre una strepitosa Sofia Alocci conquista la seconda posizione nella categoria Esordienti e una frizzante Frida Schiavi nella categoria giovanissimi A si aggiudica il 4 posto al suo debutto in pista.

Soddisfazioni per le insegnanti Alessandra Scarponi, Martina Salvini, Giulia Sillani ed Elisa Perez e il presidente Sandro Sebastiano Carboni che ringraziano le atlete per questa bellissima prova.

“La soddisfazione più grande – hanno commentato – è riuscire a raccogliere questi risultati senza avere a disposizione una pista propria dove potersi allenare”.