Successo delle Under 13 della Pallavolo Grosseto contro il temibile Torretta

GROSSETO – Avvincente successo delle Under 13 della Pallavolo Grosseto che hanno battuto le fortissime coetanee del Torretta Volley per 2 set a 1 (25/22, 25/17, 18/25). Una partita sempre dominata dalle Tigrotte Beauty Centre che hanno dimostrato grinta, determinazione e bel gioco contro una formazione di alto livello tecnico che ha combattuto fino all’ultimo punto per portarsi a casa il risultato.

Un servizio di precisione, una regia che ha saputo ben gestire la partita utilizzando al meglio i nostri martelli di punta unitamente a una difesa che ha saputo contrastare i forti attacchi delle avversarie, hanno dato vita ad un bello spettacolo che a causa di una mancanza di lucidità nella fase finale del terzo set non ha permesso loro di portare a casa il risultato pieno.

Le convocate: Elisa Toniazzi, Federica Sallei, Elisa, Emma Belli Rabagli, Benedetta Guerrini, Nicole Innocenzi, Giada Terrosi, Benedetta Gargani, Lara Pettorali, Sofia Gregori, Chiara Corsi, Margherita Verni e Asia Barbarossa. Dir.acc. Giulia Branca.