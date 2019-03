Pareggio casalingo degli Allievi del Gavorrano, buona prestazione degli Esordienti

BAGNO DI GAVORRANO – Settimana amara per le squadre giovanili del Gavorrano Real Follonica, non sempre premiati col risultato utile nonostante impegno e buona volontà. Sconfitta casalinga per gli Allievi regionali, battuti 2-0 dall’Oltrera al “Nicoletti” di Follonica. I ragazzi di Walter Trentini hanno disputato un buon primo tempo. giocando meglio degli ospiti. L’occasione più bella è arrivata da Zanaboni, che ha colpito un palo clamoroso. Nella ripresa è venuto fuori l’Oltrera che in contropiede si è portato in vantaggio. I rossoblù hanno accusato il colpo e nonostante qualche buona opportunità non sono riusciti a rimontare e nel finale hanno subito anche il secondo gol.



Pareggio per 1-1 con qualche rammarico per gli Allievi Interprovinciali contro il Tre e Ventitré Academy. Gli ospiti hanno giocato meglio nel primo tempo passando in vantaggio con Marini, prima dell’immediato pareggio di Gesi. A due minuti dalla fine della frazione il portiere gavorranese ha parato un rigore. Nella ripresa i ragazzi di Luca Grossi sono apparsi trasformati e hanno creato cinque-cinque-sei limpide occasioni per passare in vantaggio ma senza la giusta buona sorte.



I Giovanissimi regionali hanno lottato con i denti sul campo dello Sporting Cecina, perdendo però per 3-2, al termine di una gara ben giocata. I rossoblù sono passati in vantaggio per primi, al 12′, con un rigore trasformato da Antonio Madonna, ma i livornesi hanno ribaltato la gara in dodici minuti, con un penalty di Mecherini e la doppietta di Borri. Nella ripresa gli attacchi dei maremmani hanno portato solo al gol di Vecchioni al 40′.



Sconfitta di misura anche per i Giovanissimi provinciali, al Niccolai di Manciano (1-0). Decide il gol del difensore Cirilli al 29′ del primo tempo. Il Gavorrano ha cercato di pervenire al pareggio ma senza fortuna.

Bella prestazione degli Esordienti 2006 nella gara con La Boracifera. Nel primo tempo

segna Gambineri al 19′, nel secondo tempo il Gavorrano firma tre gol con doppietta di Gambineri, al 4′ e al 15′, e Vallone al 7′ . Si è chiuso 0-0 il terzo tempino.

Allievi interprovinciali

Gavorrano-Tre e ventitré Academy 1-1

GAVORRANO: Cacialli, Piscopo, Toninelli (1′ st Di Lorenzo), Bicocchi, Tozzini (1′ st Cappellini), Confortini, Mariotti, Gesi, Biagetti, Gentili (30′ st Spasanie), D’Argenzio. A disposizione: Pazzagli, Bloise. All. Grossi.

TRE VENTITRE: Sordini, Daiu, Sprovieri, Tongo, Chierchia, Tampucci, De Marzo, Faima, Spagnoli, Marini, Tamburini. A disposizione: Morreale, Carli, Iudici, Burini, Esposito, Landi. All. Del Tongo.

MARCATORI: 29′ Marini, 37′ Gesi.

Giovanissimi regionali

Sporting Cecina-Gavorrano 3-2

SPORTING CECINA: Bertoli, Riccobono, Buzzichelli (43′ Demi), Guarguaglini, Fancelli, Mecherini (58′ Giorgi), Borri (36′ Lika), Aidini, Pasco (65′ Ricciardi), Moretti (53′ Di Luca), Rizek. A disposizione: Tamburini.

GAVORRANO: Boe, Chelli, Temperini, Guarino, Quinzi (36′ Olivato), Giansoldati, Mancinelli (56′ Guidi), Pagnini (36′ Vecchioni), Arena, Antonini (61′ Cecchetti) Madonna. A disposizione: Ioele. All. Marconi.

MARCATORI: 12′ Madonna (rigore), 20′ Mecherini (rigore), 26′ e 32′ Borri, 40′ st Vecchioni.

NOTE: espulso Guarino.

Giovanissimi provinciali

Manciano-Gavorrano 1-0

MANCIANO: Nesti, Vecchieschi, Cirilli, Nika (34′ st Menichetti), Santoni, Tanzini, Bernardi (24′ st Cappelletti), El Mamouny (37′ st Chelariu) Maruccia, Manetti, Loffredo. All. Maggio.

GAVORRANO: Ioele, Andreoli, Fratila, Sacchelli, Stopponi, Campinoti (1′ st Tiralongo), Santi (1′ st Desiderato) Dema, Felici (1′ st Mazzei, Frati, Pietrafesa (25′ st Mignetti). All. Bisceglia.

ARBITRO: Lorenzo Lazzerini.

MARCATORI: 29′ Cirilli.

NOTE: espulsi al 10′ st Frati e al 38′ st Maruccia.