Ospedale: «Ridotto il servizio di radiologia. Vogliamo sapere perché e se il sindaco lo sa»

CASTEL DEL PIANO – “Il sindaco di Casteldelpiano Claudio Franci è a conoscenza della riduzione del servizio di radiologia dell’ospedale amiatino per appuntamenti esterni?” a chiederlo, in una nota, sono il coordinamento provinciale sanità della Lega e il segretario della Lega Amiata, Luca Salvadori.

“Riceviamo informazioni secondo cui, dallo scorso primo marzo il servizio sarebbe stato depotenziato – prosegue la Lega – notizie che portano con sé la seconda domanda posta al primo cittadino castelpianese. Ci piacerebbe sapere se lui e i suoi uffici fossero stati a conoscenza di questa riduzione del servizio, se si fossero opposti e, soprattutto se Franci conosce le motivazioni di questa decisione che andrà a colpire tutti i cittadini del comprensorio dell’Amiata grossetana”.

“Domandiamo al Sindaco – dice ancora la nota- di informarsi sulle possibili ricadute che questa decisione potrebbe avere e se sia indirizzata a potenziare, come pare, altri ospedali della zona, tipo quello di Abbadia San Salvatore. Un’ipotesi cui la Lega, anche a livello provinciale, si oppone con forza”.

“Il nostro partito – sostengono il coordinamento Sanità ed il segretario provinciale Andrea Ulmi– è attento alle esigenze del territorio e non tolleleremmo ulteriori depauperamenti di servizi senza che questi vengano concertati in anticipo con le popolazioni locali ed i loro rappresentati istituzionali. Troppo facile farlo dopo, per poi dover solamente dire che è ormai troppo tardi per porvi rimedio”.