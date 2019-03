Orgoglio Gavorrano, Davide Ferrante primo rossoblù convocato per il torneo di Viareggio

BAGNO DI GAVORRANO – Ancora una notizia positiva per uno dei giocatori maremmani più in voga del momento. “L’Us Gavorrano 1930 – ha diramato la società del patron Mansiono – si complimenta con il proprio tesserato Davide Ferrante che è il primo calciatore della storia rossoblù a disputare il torneo di Viareggio con la maglia della Rappresentativa della LND. Soddisfazione doppia data dal fatto che Davide, essendo nato nel 2001, partecipa alla manifestazione da sotto età, essendo nato il 24 febbraio 2001. Un grande in bocca al lupo da parte di tutta la società rossoblù. Davide è l’unico giocatore di società toscane convocato dal selezionatore azzurro mister Tiziano De Patre”.