Nonna Ermelinda compie 100 anni: e festeggia con i bimbi della scuola di via Monte Bianco

GROSSETO – E stato un compleanno speciale quello di nonna Ermelinda che oggi ha compiuto 100 anni tondi tondi. Un compleanno speciale perché a farle gli auguri sono stati un bel nutrito gruppo di “nipotini”: i bambini della scuola elementare di via Monte Bianco, a Grosseto. Ermelinda vive infatti alla casa di riposo Ferrucci e qui i bambini sono arrivati questa mattina, accompagnati dalle insegnanti.

Insieme agli auguri gli alunni hanno donato alla centenaria un lavoretto ed un biglietto realizzati a scuola. «La signora Ermelinda – affermano le maestre – ha risposto a tutte le domande che i bambini le hanno rivolto e con la sua impareggiabile verve, li ha trasportati con le sue parole in un passato fatto di fatiche, privazioni, dolori, ma anche di molteplici gioie che la vita le ha donato. Gli alunni già conoscevano la signora e gli ospiti del Ferrucci grazie ad un progetto presente nell’Istituto Comprensivo 6 che cerca di avvicinare i bambini alla realtà degli anziani. Scambiare sorrisi e giocare insieme possono portare una ventata di allegria a queste persone tenendo lontana, almeno per qualche ora, la malinconia e la solitudine. Così i ragazzi percepiscono il loro impegno come un ponte tra due generazioni distanti soltanto in apparenza, ma che in realtà hanno tanto da insegnarsi a vicenda. Questa festa era molto attesa sia dagli alunni che dalla signora Ermelinda che con impazienza li aspettava».