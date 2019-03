Lutto per la morte comandante: il cordoglio del sindaco. Anche i pescatori restano a terra

PORTO SANTO STEFANO – In un tragico incidente stradale è morto il tenente di vascello Pierfrancesco Dalle Luche, 35 anni, comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano, dopo aver partecipato a un convegno a Monte Argentario.

«Il Sindaco Franco Borghini e tutti i partecipanti al Convegno sul Sistema Globale per la Sicurezza in Mare – scrivono gli organizzatori – sconvolti per l’accaduto, hanno espresso la più sentita vicinanza alla famiglia e alla Forza Armata di appartenenza del comandante, lungamente applaudito e apprezzato nella sua relazione che illustrava l’efficiente organizzazione della Guardia Costiera per il salvamento di persone e unità in mare».

«L’immagine riportata (la fotografia che segue ndr) – dicono ancora gli organizzatori – è l’ultima in vita del tenente di vascello Dalle Luche, contornato da relatori e invitati, gente di mare in divisa e non che lo stimavano per la sua alta professionalità e la sua grande cortesia. Operava in mare per salvare la vita della gente, la terra lo ha portato via».

Anche i pescatori di Monte Argentario, in segno di lutto, non sono usciti in mare: «Oggi sia a Porto S.Stefano che a Porto Ercole – dicono i pescatori – abbiamo voluto dimostrare vicinanza alla famiglia nel ricordo del Comandante Dalle Luche rimanendo a terra».