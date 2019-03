Le Under 14 della Gea espugnano Castelfiorentino e guardano alle Final Four

GROSSETO – Seconda vittoria nel campionato Under 14 silver per la Simply Market Gea, che espugna il parquet di Castelfiorentino (64-37 il finale) con una prestazione sopra le righe.

“Le mie bimbe – esulta il coach Luca Faragli – hanno ritrovato la condizione migliore e ora possiamo tornare a lottare per un posto nella Final Four”. Le biancorosse, pur prive di Di Stano e Saccardo, hanno giocato con continuità, non dando un attimo di respiro alla formazione di casa. La Simply, che ha riabbracciato Clara Nunziatini dopo un lungo infortunio, ha praticamente chiuso i conti con il Castelfiorentino nel primo quarto, accumulando dodici punti di vantaggio che, grazie ad un’ottima difesa, sono diventati sempre più fino al +27 fatto registrare alla sirena. Ottimo il comportamento di tutta la squadra, che nel prossimo weekend si misurerà con Pistoia.

Castelfiorentino-Simply Market 37-64

SIMPLY MARKET: Tanganelli 12, Panella 6, Scalora 4, Landi 7, Nunziatini 5, Lambardi 11, Vinci 7, Faragli 12, De Michele. All. Luca Faragli.

PARZIALI: 6-18, 17-31; 26-52.



Una piccola grande soddisfazione infine per due giovani atlete della Gea. Sofia Tanganelli, Alice Panella (2006) e Giulia Faragli (2007) hanno partecipato lunedì pomeriggio a San Giovanni Valdarno ad un raduno per la selezione regionale 2006.