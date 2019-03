La foto del giorno – Chiare fresche e dolci acque: la Peschiera di Santa Fiora

SANTA FIORA – La foto del giorno è stata scattata ieri da Angelo Campo per la nostra rubrica. Campo ha inviato una bella immagine della Peschiera di Santa Fiora.

Furono gli Aldobrandeschi prima e gli Sforza poi a rendere la Peschiera di Santa Fiora il gioiello che conosciamo ancora oggi. I primi la usavano come bacino per l’allevamento di trote, fu però Guido Sforza, figlio di Cecilia Aldobrandeschi e Bosio Sforza a impreziosire la città di opere d’arte di valore, come le Robbiane, e fu sempre lui a riadattare la Peschiera modificandola e riadattandola sino a renderla un vero e proprio giardino. Nel 1462 proprio alla Peschiera Guido Sforza ospitò anche Papa Pio II Piccolomini.