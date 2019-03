Il cordoglio del Psi: «Anso Pecorini è stato un compagno di grande valore»

SCARLINO – «Anso Pecorini si definiva una “pensionato felice”. Ed è così che viene ricordato dai tanti amici che ne piangono la prematura scomparsa» a scriverlo è la federazione provinciale del Psi assieme alla sezione di Scarlino.

Per la Federazione provinciale del Psi e la sezione di Scarlino «Anso è stato un compagno di grande valore. Socialista da sempre ha rappresentato con indubbie capacità il partito in giunta nei primi anni settanta. Figura amata e stimata dalla comunità lascia un vuoto difficilmente colmabile. Anso pubblicava spesso sui social splendide foto di uccelli in volo. Quelle foto che, in questo ore, ci appaiono una metafora sul senso della vita. Alla sua famiglia la nostra più sentita vicinanza».