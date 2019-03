Frenano gli Juniores del Grosseto, trionfo a due cifre per i Giovanissimi

GROSSETO – Tre risultati utili su quattro per le formazioni giovanili del Grifone. Pareggio esterno degli Juniores regionali, che interrompono la loro serie di successi con l’1-1 sul campo del Cascina. Le reti tutte nel primo tempo, con i padroni di casa avanti con la sfortunata autorete di Mileo, ma con i biancorossi pronti subito a reagire e a trovare il pari con il sigillo di El Guerouani. Grifone sempre nella zona alta della classifica ma adesso terzo, lontano tre passi dalla vetta dominata dal Fucecchio, mentre la Cuoiopelli ne approfitta e si porta al secondo posto. Nel prossimo turno Grosseto ancora in trasferta, questa volta sul campo della Sestese.



CASCINA: Mazzaccherini, Rodella, Melani, Ulivieri, Amoroso, Spella, Pellegrino, Anichini, Ribechini D., Perissinotto, Mazzau. A disposizione: Tempestini, Landi, Dell’Aiuto, Ballucchi, Giacomelli, Bilancia, Ribechini T. All. Luperini.

GROSSETO: Mileo, Chelini, Castellazzi, Ferrari, Ferraro, Anselmi, Consonni W., Zarone, Rosi, El Guerouani. A disposizione: Coppola, Tortora, Baldi, Biancalani, Harea, Ottaviani, Bojinov. All. Consonni L.

MARCATORI: 12’ (aut.) Mileo, 25’ El Guerouani.

Sconfitta di misura per gli Allievi sul rettangolo di gioco dell’Invicta. A decidere il derby la rete di Colosi, che rompe gli equilibri appena al 3′. Vani i tentativi di assalto dei biancorossi che non riescono ad evitare il secondo ko stagionale. Sconfitta indolore per gli unionisti, ancora primi a distanza di sicurezza dalla seconda Paganico. Obbligo assoluto di riscatto per la prossima sfida in casa contro il Saurorispescia, terza proprio assieme all’Invicta.



INVICTA: Nannini, Bambagioni, Pompili, Luchi, Bassi, Lesi, Trabalzini, Bognomini, Chelini, D’Agostino, Colosi. A disposizione: Masseti, Pinto, Capitani, Erman, Lambardi, Tamantini, Bigiarelli.

GROSSETO: Cacciabaudo, Angiolini, Castellazzi, Marraccini, Fregoli, Sacchini, Alberti, Carpentiero, Cerretti, Ottaviani, Pratesi. A disposizione: Coppola, De Michele, Mascelloni, Lucattini, Meacci, Torti, Valente, Filippi, Riitano.

MARCATORI: 3′ Colosi.

Epica vittoria a due cifre per i Giovanissimi grossetani, che si impongono per 13-0 sulla cenerentola Braccagni e si mantengono a tre punti dalla vetta della leader Saurorispescia. Grifoncini protagonisti assoluti in una partita senza storia, in doppio vantaggio nel primo tempo e spietati nel dilagare nel secondo, con Mantiglioni (inizialmente in panchina, poi subentrato ad un compagno) mattatore con un poker da applausi e con Cavallo, Trombini e Stefi autori di doppiette al veleno.



GROSSETO: Scavuzzo, Melfi, Calzolani, Papini, Russo, Pogorelli, Stefi, Di Chiara, Speroni, Cavallo, Trombini. A disposizione: Canova, Fabbo, Schiattarella, Mantiglioni.

BRACCAGNI: Vasarri, Canuti, Casali, Pimpinelli, Marconato Taddei, Gatti, Carotenuto, Taviani, Campanale, Pimpinelli, Onida. A disposizione: Faneschi, Zambernardi.

MARCATORI: Cavallo (2), Trombini (2), Stefi, (2) Russo, Mantiglioni (4), Schiattarella, Papini.

Prima vittoria nella seconda fase di merito per i Giovanissimi B che, dopo il 2-2 interno a spese Pro Livorno Sorgenti, ottengono il successo in trasferta sul campo del Saurorispescia. tre punti meritati per i biancorossi che si aggiudicano l’intera posta in palio grazie al diagonale vincente da fuori area di Pisotta. Prima della rete che ha deciso il match, altre occasioni sono state prodotte dalla squadra di mister Gafà che ha colpito anche una traversa con Passalacqua.



SAURORISPESCIA: Laudicino, Fedi, Fralassi, Fanteria, Caoduro, Cappelli, Zarone, Rosini, Bruni, Solari, Camarri. A disp.osizione: Bonta, Batzu, Mazzocco, Lonzi, Gatti, Criscuolo.

GROSSETO: Bianchi, Pisotta, Turbanti, Affabile, Bertoni, Bardi, Passalacqua, Presicci, Benetello, D’Ovidio, Tenci. A disposizione: Barbetti, Veglianti, Corti, Colli, Arrigucci.

MARCATORI: Pisotta.