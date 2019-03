Formazione degli insegnanti: al via in Maremma il laboratorio di informatica musicale

GROSSETO – I docenti della provincia di Grosseto a scuola di informatica musicale: al via, nel nuovo laboratorio di tecnologia musicale del Polo Bianciardi, un innovativo progetto di formazione

«In una scuola in continua evoluzione – spiega una nota dell’Istituto – la formazione degli insegnanti è un aspetto fondamentale per poter rispondere efficacemente alle esigenze degli studenti e proporre una didattica innovativa. Nell’ottica di favorire e promuovere nelle scuole del territorio un’innovazione tecnologica fruibile, il “Polo Bianciardi” presenta un’iniziativa formativa rivolta ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Grosseto».

«Il corso “Informatica musicale per la scuola” – prosegue la nota – curato da Lorenzo Pezzella, diplomato al Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze in Composizione e Composizione musicale elettroacustica nonché docente di Tecnologie musicali al Liceo Musicale “Luciano Bianciardi” avrà la durata complessiva di 20 ore sarà articolato in 10 ore in presenza e 10 ore a distanza. I partecipanti potranno acquisire competenze specifiche per l’uso del PC con particolare attenzione a registrazione, editing, montaggio ed elaborazione di eventi sonori, consolidando le proprie abilità nella gestione di file audio e nella registrazione di situazioni della più svariata natura e della loro gestione tramite computer».

«Il corso è volto a favorire e promuovere nelle scuole un’innovazione tecnologica fruibile – sottolinea Daniela Giovannini, dirigente del Polo “Luciano Bianciardi” – e si svolgerà nel nuovissimo laboratorio di tecnologie musicali nella sede di Piazza De Maria, un fiore all’occhiello del nostro istituto”. Considerata la specificità del corso e l’impostazione laboratoriale, il corso, che si terrà a partire da martedì 26 marzo, prevede la partecipazione di non più di 22 docenti che potranno iscriversi tramite il link https://goo.gl/forms/S5BzYtIpHLND6XB03 disponibile dalle ore 13.00 di lunedì 04 marzo alle ore 13.00 di lunedì 18 marzo».

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.polobianciardigrosseto.it.