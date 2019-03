Cuoco, cameriere, commis, capo partita: tutte le opportunità di lavoro nel turismo

GROSSETO – Le aziende che operano nel campo del turismo cercano personale. Ecco le offerte per la Maremma. Per info: Ebtt Ente bilaterale turismo via Monte Cengio, 13/15 – 58100 Grosseto telefono 0564.416375 fax 0564.416375 mail grosseto@ebt.toscana.it oppure mercatolavoro@ebt.toscana.it referente Francesca Tommasini. Orario di apertura lunedì martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15:30 alle ore 17:30 mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

Stabilimento balneare nella zona di Castiglione della Pescaia ricerca un cuoco/a con esperienza nel settore orario su turni 6 mesi di lavoro pat b automunito (cod 10415)

Pubblico esercizio a Grosseto ricerca un cameriere/a di sala con esperienza nel settore contratto part time 35h settimanali orario spezzato inglese preferibile (cod 10416)

Pubblico esercizio all’Isola del Giglio ricerca due commis di cucina con minima esperienza e commis di sala preferibile esperienza nel settore personale giovane si offre vitto e alloggio da aprile 2019 (cod 10417 e 10418)

Struttura alberghiera nella zona di Follonica ricerca una segretaria ricevimento e cassa con esperienza preferibile nel settore obbligatoria lingua inglese e preferibile una seconda lingua tedesca per 3 /4 mesi di lavoro con alloggio (cod 10419)

Pubblico esercizio nella zona di Castiglione della Pescaia ricerca una/due cameriera di sala orario su turni o pranzo o cena o possibilità di fare doppio turno inglese obbligatorio da aprile 2019 pat b automunita (cod 10420)

Pubblico esercizio nella zona di Gavorrano ricerca o un cuoco con esperienza di cucina di pesce (cod 10421) o un pizzaiolo con esperienza di forno elettrico (cod 10422) pat b automuniti orario solo serale da aprile 2019

Stabilimento balneare nelle vicinanze di Grosseto ricerca una cameriere/a di sala con esperienza nel settore lingua inglese da marzo/aprile 2019 (cod 10423)

Pubblico esercizio a Grosseto ricerca un commis di cucina contratto apprendistato max 29 anni preferibile minima esperienza nel settore (cod 10424) e un commis di sala max 29 anni (cod 10425)

Stabilimento balneare a Follonica ricerca un cuoco/a con esperienza nel settore e un barman con esperienza di cocktails 6 mesi di lavoro non si offre alloggio personale della zona o zone limitrofe (cod 10427 e 10428)

Pubblico esercizio nella zona di Castiglione della Pescaia ricerca un aiuto cuoca con esperienza nel settore di pesce orario serale (cod 10428) e una cameriera di sala con minima esperienza (cod 10429) pat b automuniti

Pubblico esercizio a pochi chilometri da Grosseto ricerca aiuto cuoca con esperienza di cucina di verdure dolci saper impiattare e cucinare da aprile a ottobre orario spezzato (cod 10430 ) e una cameriera di sala con con esperienza nel settore da aprile maggio a chiamata poi da giugno a settembre orario serale pat b automuniti (cod 10431)

Struttura alberghiera a Capalbio ricerca un capo partita con esperienza con alloggio (cod 10438)

Pubblico esercizio a Magliano in Toscana ricerca un cameriere di sala orario serale con esperienza da marzo a settembre pat b automunito (cod 10444)

Pubblico esercizio nelle vicinanze di Grosseto ricerca un cameriere/a di sala con esperienza orario solo serale servizio dal lunedi al sabato con domenica di festa (cod 10445)

Stabilimento balneare nelle vicinanze di Grosseto ricerca una cameriera di sala max 29 anni con esperienza almeno minima nel settore per i mesi di marzo aprile i weekeend poi da pasqua a settembre full time (cod 10446) e un aiuto cuoca in grado di fare le fritture e gli antipasti (cod 10455)

Pubblico esercizio nelle vicinanze di Grosseto ricerca una cameriera di sala personale giovane orario serale inglese almeno scolastico da aprile a settembre pat b automunita (cod 10457) e 2 aiuto cuoche una per il turno del pranzo (10.00-15.00) e una per la sera (18.00-24.00) da pasqua a settembre (cod 10458)

Struttura alberghiera a Grosseto ricerca cuochi con esperienza nel settore (cod 10459) e chef (10460)