Beccato con la cocaina in tasca: denunciato spacciatore

GROSSETO – È stato denunciato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio un uomo di 29 anni. L’uomo, un marocchino senza fissa dimora, irregolare e con precedenti specifici per droga, la scorsa notte stava attraversando via Emilia. L’atteggiamento dell’uomo ha insospettito i Carabinieri che hanno effettuato un controllo trovandogli addosso tre grammi di cocaina già suddivisa in dosi e pronta per lo spaccio. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Grosseto e lo stupefacente rinvenuto durante la perquisizione è stato sequestrato.