MONTE ARGENTARIO – Croci rovesciate, bestemmie, e un pentacolo, vergati di rosso con la vernice spray sulle mura della Torre dell’Argentiera, nel comune di Monte Argentario. È l’inquietante scoperta fatta da un escursionista a Porto Santo Stefano.

Qualcuno, che ha lasciato a terra anche la bomboletta spray, ha vergato alcune scritte imbrattando le antiche mura medievali della torre aldobrandesca. In passato, a Monte Argentario, erano state trovate altre tracce di riti satanici. In questo caso è difficile capire la natura del gesto.

di 4 Galleria fotografica scritte sataniche







Potrebbe essere il gesto di ragazzi che hanno voluto compiere un gesto di vandalismo inerpicandosi sin lassù (la vernice spray andrebbe in tal senso), ma potrebbe anche essere l’inquietante traccia di altri tipi di pratiche, legate al demonio. Oppure potrebbe trattarsi di una via di mezzo, ossia giovani che, senza far parte di una vera setta, hanno pensato di evocare il diavolo con riti “casalinghi”. In tutti e tre i casi si tratta di un gesto riprovevole e punibile.

Sulle mura di legge un “Ave Satan” iscritto all’interno di una croce rovesciata, un pentacolo, ossia una stella iscritta in un cerchio, alcune scritte incomprensibili, la parola mostruoso e una bestemmia.