Secco 3-0 al Luca Consani, riscatto nel derby per la Pallavolo Follonica

FOLLONICA – Riscatto e successo nel derby per la Pallavolo Follonica Hotel Parrini, che dopo due sconfitte consecutive, ha spazzato via il Luca Consani Grosseto nel derby maremmano della diciottesima giornata di Serie C. Un 3-0 che non ammette discussioni e regala al sestetto follonichese tre punti utili a toccare quota 29 in classifica.

Troppo netto il divario nei primi due set, dove Follonica lascia le briciole a Grosseto. Più combattuta la terza frazione di gioco, che le due squadre arrivano a giocarsi al fotofinish: anche in questo caso, però, è Follonica a mantenere più salda la concentrazione e a prevalere, chiudendo i giochi.

“La squadra evidentemente ha compreso gli errori commessi nelle ultime due giornate di campionato – dice il direttore sportivo della Pallavolo Follonica, Germano Pasquinelli – e in partita si è visto, perché le nostre giocatrici sono entrate in campo con grande concentrazione, mantenendola per tutta la partita, senza cali di tensione o distrazioni. Non abbiamo sbagliato praticamente nulla, giocando al massimo. Questa vittoria ci permette di guadagnare altri tre punti importantissimi per la nostra classifica e toccare quota 29: adesso siamo veramente a un passo dal raggiungere il nostro primo obiettivo stagionale. E quando ci saremo assicurati ufficialmente la salvezza, allora potremo pensare ad altro”. La Pallavolo Follonica Hotel Parrini torna in campo sabato 9 marzo alle 18 a Livorno contro l’Under 21 Pediatrica Specialist.

Pallavolo Follonica-Luca Consani Grosseto 3-0 (25/16; 25/8; 27/25)

Pallavolo Follonica: Basnyk, Belardi, Carnesecchi, Di Luzio, Francardi, Gaggioli, Martelli, Montauti, Panerai, Paradisi, Poggetti, Zanolla. Allenatore: Rossi.

I risultati della 18esima giornata – Serie C girone A:

Lupi Estintori San Miniato-Pallavolo Delfino Pescia 3-2

Pallavolo Cascina-Fanball Il Discobolo 3-0

Volley Sei Rose Rosignano-Entomox Peimar Calci 1-3

Errepi Mtk Grosseto-Under 21 Lupi Santa Croce –

Pallavolo Follonica-Luca Consani Grosseto 3-0

Volley Pantera Lucca-Under 21 Pediatrica Specialist 3-9

Flora Buggiano-Baia del Marinaio Volley Cecina 1-3

La classifica:

Baia del Marinaio Volley Cecina 51

Flora Buggiano 41

Pallavolo Cascina 40

Entomox Peimar Calci 36

Volley Pantera Lucca 30

Pallavolo Follonica 29

Errepi Mtk Grosseto 28

Lupi Estintori San Miniato 27

Volley Sei Rose Rosignano 23

Luca Consani Grosseto 20

U21 Lupi Santa Croce 18

U21 Pediatrica Specialist 18

Pallavolo Delfino Pescia 12

Fanball Il Discobolo 2