GROSSETO – Aggiornamento ore 19.04: Si chiamava Anso Pecorini l’uomo morto nell’incidente sulla strada che da Puntone va verso il Casone. L’uomo, 75 anni, viveva a Follonica dove era molto conosciuto. Imprenditore aveva un’attività in cui vendeva tutto quello che serve per il campeggio.

News 18.17: Un uomo è morto nell’incidente stradale che ha visto coinvolta la sua auto finita, per cause ancora in corso di accertamento contro un muro a lato della carreggiata.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Follonica. L’incidente è avvenuto avvenuto sulla strada provinciale 60 del Puntone, nel comune di Scarlino, nel tratto che va dal Puntone verso l’incrocio del Casone- La squadra dei vigili del fuoco insieme al personale medico del 118 ha provveduto ad estrarre e a mettere in sicurezza il mezzo. L’uomo nonostante l’intervento dei sanitari non ce l’ha fatta.