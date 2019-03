GROSSETO – Ci sono cinque auto coinvolte nell’incidente avvenuto solo pochi minuti fa tra Grosseto e Braccagni, sulla quattro corsie, in direzione nord.

L’incidente è avvenuto sull’Aurelia, in un tratto in cui ci sono i lavori e dunque si viaggia su una sola corsia invece che su due per senso di marcia. Al momento il traffico è bloccato per consentire le operazioni di soccorso. Le auto vengono deviate all’uscita di Braccagni. Sul posto una squadra di Vigili del fuoco e la Polizia stradale di Grosseto.