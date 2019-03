GROSSETO – Il Grifone vince ancora, stavolta grazie a Pierangioli, Camilli e Cretella, e prepara la tavola per ospitare il Fucecchio con 6 punti di vantaggio. Questa volta, però, la vittoria è di quelle pesanti, emotivamente parlando, perché racchiude una serie di significati. Intanto è la promessa, mantenuta, che mister, squadra e società hanno voluto dedicare a Viviana e Francesca. E poi è l’omaggio fatto a un gruppo di tifosi Inglesi legati al vicepresidente che oggi erano ospiti allo Zecchini. Ma è anche una grande dedica a capitan Leo Speroni, giocatore dei giovanissimi, che ieri ha ricevuto la fascia da Ciolli ed è stato salutato al suo ingresso in campo con cori e fumogeni dai tifosi grossetani.

Sul campo però c’è da vincere, però potersi giocare la prima finalissima contro il Fucecchio, e così Magrini si affida a una sorda di 442 che spesso diventa 433 con l’avanzamento di Pierangioli e Boccardi intorno a Vanni. Solito centrocampo con Fratini, Cretella e Camilli, mentre in difesa recuperano sia Ciolli che Gorelli.

di 7 Galleria fotografica Grosseto-San Miniato Basso 3-1









Il primo tempo è tutto del Grifone, che si fa vedere già dai primi minuti con un Pierangioli pimpante. Al 23’ è proprio il giocatore cresciuto nell’Empoli che piazza la sfera con un gran tiro alle spalle di Battini per il vantaggio biancorosso. Gli ospiti provano a reagire ma poco dopo la mezz’ora è ancora il Grosseto a raddoppiare: Boccardi entra in area e prova il tiro, sulla respinta arriva Camilli e raddoppia.

Nella ripresa i biancorossi gongolano per il vantaggio e si fanno vedere due volte, la prima con Vanni e la seconda Pierangioli. Il San Miniato Basso prova a riaprire la partita con il pallonetto di Pagnotta, al 39’, che batte Nunziatini e mette paura allo Zecchini. A chiudere la gara, però, ci pensa ancora una volta Cretella, che approfitta del tocco di mano di Traore per impallinare per la terza volta il portiere ospite, lanciando così la sfida diretta al Fucecchio.

Grosseto-San Miniato Basso 3-1 (2-0)

GROSSETO: Nunziatini; Pizzuto, Ciolli, Gorelli, Sabatini; Cretella, Fratini (49’ st Consonni), Camilli (47’ st Luci); Boccardi (32’ st Molinari), Vanni (28’ st Zagaglioni), Pierangioli.

A disposizione: Cipolloni, Lepri, Pecciarini, Del Nero, Villani. All. Magrini.

SAN MINIATO BASSO: Battini, Bozzi (27’ st Faraoni), Simoncini, Marianelli (1’ st Traore), Colombo, La Rosa, Borselli (43’ st Gargani), Montecalvo, Pellegrini (49’ st Salvadori), Mancini (1’ st Pagnotta), Bencini. A disposizione: Pinelli, Onnis, Marinari. All. Venturini.

Arbitro: Poto di Mestre (D’Amato di Siena, Matteucci di Livorno).

Reti: 23’ Pierangioli, 36’ Camilli, 39’ st Pagnotta, 48’ st rig. Cretella.

Note: al 47′ st spulso Traore.