FOLLONICA – Per il quarto anno consecutivo è il rione Senzuno che si aggiudica il primo posto del contest “Il carro che mi piace di più” conquistando il favore dei lettori e ottenendo un altro riconoscimento importante che arricchisce il suo palmares con un premio sempre più ambito dai rioni in gara. Un premio che IlGiunco.net ha lanciato quattro anni fa e che nel tempo è cresciuto coinvolgendo sempre più lettori: quest’anno infatti sono stati 427 i voti espressi.

A conquistare questa quarta vittoria per il rione del presidente Michele Nannini, è stato il carro in tema steampunk dal titolo “Senzuno 1919 – Come sarebbe stato il passato se il futuro fosse arrivato prima”. Un premio che arriva a coronamento di un’edizione veramente importante: Senzuno infatti quest’anno ha festeggiato anche la conquista della fascia di Miss Carnevale con la sua reginetta Sara Maione.

La classifica definitiva – Ecco la classifica definitiva che ha decretato la vittoria di Senzuno: Senzuno 207, Chiesa 92, 167 Ovest – Campi Alti al Mare 82, Pratoranieri 17, Cassarello 13, Zona Nuova 9, Centro 6, Capannino 1

L’albo d’oro – Con questa vittoria, come detto, Senzuno sale a quattro. Qui trovate tutto sull’edizione 2018: Ecco “Il carro che mi piace di più”: Senzuno cala il tris con i vichinghi; Qui trovate tutto sull’edizione 2017: Ecco “Il carro che mi piace di più”: Senzuno, trionfo di voti a tutto rock. Qui trovate tutto sull’edizione 2016: “Il carro che mi piace di più”: ecco il vincitore del contest sul Carnevale di Follonica.

Qui trovate tutti gli articoli per rivivere questa edizione straordinaria del Carnevale: www.ilgiunco.net/tag/carnevalefollonica19