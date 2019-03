Due finali regionali per il Circolo Bocciofilo: derby con l’Orbetello e scontro con la Scandiccese

GROSSETO – Finale regionale tutta maremmana per la Prima categoria di bocce specialità Raffa, con il Circolo Bocciofilo Grossetano che se la vedrà con l’Orbetello.

In gran forma il team biancorosso, che ha conquistato anche la finalissima in Seconda categoria con una grande rimonta per 8-0 sul Pieve a Nievole, ribaltando il 6-2 dell’andata: all’ultimo atto affronterà la Scandiccese.

Le finali sono fissate in andata e ritorno nelle date del 16 e 23 marzo.